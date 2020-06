Champignon Brands (CSE SHRM / WKN A2PZ48), ein Unternehmen für Humanoptimierungswissenschaften mit Schwerpunkt auf psychedelische Medizin (Ketamin / Psilocybin), treibt die Entwicklung seines Portfolios an geistigem Eigentum (IP-Portfolio) in Bezug auf neue, chemische Stoffe voran. Wie brandaktuell bekannt wurde, sichert sich Champignon dazu die Dienste einer spezialisierten Forschungsorganisation.

Dalriada Drug Discovery aus Toronto, eine führende Forschungsgesellschaft in diesem Bereich, soll in Bezug auf „molekulare Gerüste“ Champignon in seiner Arbeit zu Ketamin und Psilocybin / Psilicin unterstützen. Dabei soll Dalriada die neuen Arzneimittelforschungsprogramme des Unternehmens leiten und integrierte Unterstützung bei Forschung und Entwicklung leisten, um die Entwicklung der bestehenden vorklinischen Assets von Champignon beschleunigen. Zudem sollen die unternehmenseigenen Verabreichungsplattformen weiterentwickelt werden. Champignon geht davon aus, dass aus dieser Partnerschaft eine robuste Pipeline präklinischer und klinischer Assets, deren geistiges Eigentum stark geschützt ist, hervorgehen wird!