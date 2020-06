Instone Real Estate macht Fortschritte beim Wohnbauprojekt „Neckar.Home” in Rottenburg am Neckar: Das Unternehmen aus Essen hat nun für den ersten Bauabschnitt des Projekts die Baugenehmigung erhalten und will im Sommer mit den Bauarbeiten beginnen. Damit starte man auch den Vertrieb für die ersten 66 Wohnungen, teilt die Gesellschaft am Montag mit. „Die Volksbank Immobilien Anlage GmbH erwirbt ein Haus mit 11 Wohneinheiten und ...