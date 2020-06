Die Gesamtsumme Nachhaltiger Geldanlagen in Deutschland stieg 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent auf 269,3 Milliarden Euro. Nachhaltige Investment-Mandate machen mit 120,3 Milliarden Euro dabei den Löwenanteil aus. Nachhaltige Investmentfonds kommen auf einen Anteil von 63,2 Milliarden Euro. Kunden- und Eigenanlagen von nachhaltigen Geldinstituten kommen auf ein Anlagevolumen von 40,9 sowie 44,9 Milliarden Euro. Als Nachhaltige Geldanlagen werden Investmentprodukte bezeichnet, die „Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien [ESG] explizit in den Anlagebedingungen festschreiben“, so die Definition des FNG.

Nachhaltige Geldanlagen sind ein Investment-Megatrend: 2019 betrug das nachhaltige Anlagevolumen in Deutschland mehr als 269 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr 2018. Besonders bei Privatanlegern gewinnt das Thema immer mehr an Bedeutung: Das Anlagevolumen stieg hier gegenüber dem Vorjahr um 96 Prozent. Allerdings liegt der Anteil nachhaltiger Fonds und Mandate am deutschen Gesamtfondsmarkt im vergangenen Jahr nur bei 5,4 Prozent. Dies geht aus dem heute veröffentlichten Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen 2020 des Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) hervor.



Quelle: FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen

Das Volumen aller Fonds und Mandate in Deutschland lag 2019 laut dem Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) bei 3,40 Billionen Euro. Mit einem Anlagevolumen von zusammen 183,5 Milliarden Euro lag der Anteil nachhaltiger Fonds und Mandate am deutschen Gesamtfondsmarkt im vergangenen Jahr bei 5,4 Prozent, so das FNG.

Die häufigste Anlagestrategie bei nachhaltigen Fonds und Mandaten waren 2019 Ausschlusskriterien – z. B. Ausschluss von Investments in Waffen, Pornografie oder fossile Brennstoffe. 99 Prozent aller nachhaltigen Fonds und Mandaten nutzten diese. Auf Platz zwei folgt mit 95 Prozent die Anlagestrategie des normbasierten Screenings. Dabei werden Investments auf ihre Konformität mit bestimmten internationalen Standards und Normen im Bereich Umweltschutz, Menschenrechte und Arbeitsbedingungen (z. B. UN Global Compact) überprüft. Laut dem FNG nutzten im vergangenen Jahr „95 Prozent aller nachhaltigen Fonds und Mandate eine Kombination aus Ausschlusskriterien und normbasierten Screenings.“

Immer mehr private Investoren investieren in nachhaltige Fonds und Mandate: Das Anlagevolumen stieg in diesem Bereich laut FNG 2019 auf 18,3 Milliarden Euro, was einem Zuwachs von 96 Prozent entspricht – 2018 waren es noch rund 9,4 Milliarden Euro gewesen. Trotzdem sind institutionelle Anleger weiterhin die treibende Kraft: 89 Prozent der in nachhaltigen Fonds und Mandaten angelegten Gelder stammt von institutionellen Anlegern. Der Rest kommt von privaten Investoren.



Quelle: FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen

Nachhaltige Geldanlagen gewinnen immer mehr an Bedeutung, auch durch das politische Engagement der EU. So treten in nächster Zeit verschiedene Legislativpakte in dem Bereich in Kraft: so z. B. die Taxonomie zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (2021), Offenlegungspflichten für Asset Manager und Asset Owner (2021), einheitliche Referenzwerte für CO2-Benchmarks (seit Februar 2020) sowie die Integration von Nachhaltigkeit in der Anlageberatung (voraussichtlich Frühjahr 2021).

Volker Weber, Vorstandsvorsitzender des FNG, erklärte dazu: „Für die kommenden Jahre erwarten wir einen weiteren Schub für die Nachhaltige Geldanlage privater Anleger. Wenn die Kundenberater in Banken und Sparkassen als auch die freien Finanzvermittler ihre Kunden zukünftig nach ihrem Interesse an einer Nachhaltigen Geldanlage fragen müssen, wird das Engagement dieser Anleger weiter steigen.“

Autor: Ferdinand Hammer

