Uwe Diehl übernimmt Vertriebsleitung bei Eyb & Wallwitz

Die Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH hat eine neue Vertriebsleitung: Uwe Diehl (56) hat zum Monatsanfang als Head of Sales die Leitung des Vertriebs übernommen. Diehl verantwortet den Vertrieb für semi-institutionelle und institutionelle Kunden sowie Wholesale-Kunden des Münchener Vermögensverwalters.

„Wir wollen gemeinsam die gesamte Produktpalette und die besondere Expertise von Eyb & Wallwitz einem noch breiteren Kundenkreis zugänglich machen und unser Wachstum in der gesamten DACH-Region vorantreiben“, erklärt Uwe Diehl, Head of Sales bei Eyb & Wallwitz. „Mit Uwe Diehl haben wir einen ausgewiesen Sales-Experten im Asset Management für die Leitung unseres Vertriebs und künftig auch für die erweiterte Geschäftsführung gewonnen. Gemeinsam mit ihm werden wir den Vertrieb auf eine neue Ebene heben, um unsere Erfolgsgeschichte fortzuschreiben“, so Georg von Wallwitz, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter bei Eyb & Wallwitz. Im Frankfurter Vertriebsteam unterstützen Diehl unter anderem die beiden Senior Relationship Manager Steffen Berndt und Kai Schmidt.

Uwe Diehl kommt von AXA Investment Managers, wo er seit 2011 als Geschäftsführer und Head of Client Group in verantwortlicher Position tätig war. Zuvor war Diehl als Niederlassungsleiter Deutschland bei Lombard Odier AM. Für Henderson Global Investors war der Diplomkaufmann als Head of Sales DACH und CEO Henderson Global Investors CH tätig, ebenso für die DWS GmbH in der Position des Sales Directors.