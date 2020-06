Daimler muss sich im Abgasskandal bereits seit vier Jahren mit zahlreichen Rückrufaktionen, Softwareupdates und Klagen von betrogenen Verbrauchern beschäftigen – und ein Ende ist nicht in Sicht. Auch wer einen Mercedes-Diesel der S-Klasse fährt, könnte von einem verpflichtenden Rückruf des KBA betroffen sein. Im Januar 2020 wurden vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) wieder Mercedes-Dieselfahrzeuge wegen Abgasmanipulationen durch illegale Abschalteinrichtungen zurückgerufen, darunter auch Modelle der S-Klasse. Was können Betroffene Mercedes-Fahrer jetzt tun, um Fahrverbote zu umgehen und den Wertverlust ihrer Dieselwagen abzufedern?

Erste Abweichungen bei den Stickoxidwerten wurden bei Dieselfahrzeugen von Daimler im November 2016 festgestellt. Die betroffenen Mercedes-Fahrzeuge wiesen im Straßenverkehr höhere Emissionswerte auf als bei Tests der Zulassungsbehörde. Im Juni 2018 gab es die erste große Rückrufaktion im Abgasskandal für Daimler. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Flensburg ordnete Rückrufe für 280.000 Mercedes-Fahrzeuge in Deutschland an. Mit einem Softwareupdate sollte die illegale Abschalteinrichtung zur Abgasmanipulation in der Motorsteuerung deaktiviert werden.

Welche Modelle der Mercedes S-Klasse sind betroffen?

Wegen der Betrugs-Software in der Abgassteuerung muss Daimler auch 2020 wieder weltweit über 150.000 Mercedes-Diesel-Fahrzeuge. Am 7. Januar ordnete das KBA zwölf weitere überwachte Rückrufe an. Davon sind in Deutschland etwa 50.000 Fahrzeuge betroffen, darunter bei den Dieselfahrzeugen der Mercedes S-Klasse die Modelle S 300 BlueTEC Hybrid, S 300h, S 350 BlueTEC (4Matic), S 350d (4Matic) mit den Motortypen OM651/642 aus den Baujahren 2013 bis 2017.

Die Verbraucherrechtskanzlei VON RUEDEN konnte die ersten vier Urteile gegen die Daimler AG im Abgasskandal gewinnen. Der Autokonzern wurde in allen vier Fällen wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung zu Schadensersatz verurteilt. Es kann davon ausgegangen werden, dass Daimler noch mit vielen weiteren Rückrufen zu kämpfen haben wird, da offenbar die gesamte Daimler Dieselflotte mit unzulässigen Abschaltungsrichtungen ausgestattet wurde.

BGH verhandelt am 27. Oktober über das Thermofenster

Im Herbst muss sich Daimler vor dem Bundesgerichtshof (BGH) der Schadenersatzklage eines Kunden stellen. Am 27. Oktober verhandelt der VI. Zivilsenat erstmals in einer Revision zum „Thermofenster“ in Mercedes-Benz-Fahrzeugen. Der Kunde hält die Abschalteinrichtung für unzulässig, seine Klage wurde jedoch vom Oberlandesgericht Koblenz abgewiesen.

Doch inzwischen weht den Autobauern ein schärferer Wind entgegen: Immer mehr Gerichte verurteilen die Hersteller zu Schadensersatz und der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat ebenfalls eine klare eine Richtung vorgeben: Eine wichtige Gutachterin erklärte Abschalteinrichtungen in Dieselmotoren für unzulässig. Das Argument des Motorschutzes, mit dem Daimler versucht hat, sich herauszureden, ließ sie nur wenigen in Ausnahmefällen gelten. Das wegweisende EuGH-Urteil wird im Sommer erwartet.

Mercedes-C-Klasse: Lassen Sie sich beraten!

Wir von der Verbraucherrechtskanzlei VON RUEDEN raten Mercedes-Fahrern, rechtlich gegen Daimler vorzugehen. Betroffene Mercedes-Besitzer sollten ein Softwareupdate ablehnen, denn Spätfolgen wie Motorschäden und Mehrverbrauch können nicht ausgeschlossen werden. Bei der unzulässigen Abschalteinrichtung handelt es sich um Betrug, für den der Kunde Anspruch auf Schadensersatz hat. Einzelklagen gegen die Daimler AG waren bereits in zahlreichen Fällen erfolgreich und die Chancen für Kläger stehen inzwischen noch besser.

