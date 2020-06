Lloyd Fonds bringt fünf neue Fonds für die Geldanlage auf den Markt

Lloyd Fonds bringt über ihre LAIC Vermögensverwaltung GmbH fünf neue Fonds an den Markt. Aufgelegt wurden diese bereits zum 29. Mai, wie der Hamburger Finanzdienstleister am Montag mitteilt. „Die LAIC-Fonds werden durch den LAIC ADVISOR gesteuert, dem eigenentwickelten, algorithmusbasierten System zur Portfoliooptimierung. Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die Universal-Investment-Gesellschaft mbH”, so Lloyd Fonds. ...