Daimler ordnet Brennstoffzellen-Aktivitäten neu

Der Daimler-Konzern bündelt seine Aktivitäten im Truck-Bereich mit Brennstoffzellen in einer neuen Tochtergesellschaft. „Mit der Gründung der Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG ist nun der organisatorische und rechtliche Rahmen für die Bündelung aller konzernweiter Brennstoffzellen-Aktivitäten geschaffen”, teilt der DAX-notierte Fahrzeugbauer am Montag mit. Andreas Gorbach und Christian Mohrdieck werden als ...