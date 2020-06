NEW YORK (dpa-AFX) - Weiter aufwärts ist es zu Beginn der neuen Börsenwoche mit den Kursen an den US-Aktienmärkten gegangen. Allerdings hat sich die Dynamik am Montag im Vergleich zur imposanten Rally in der vergangenen Woche etwas abgeschwächt.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,90 Prozent auf 27 355 Punkte zu. In der vergangenen Woche war das weltweit bekannteste Börsenbarometer um insgesamt knapp 7 Prozent nach oben geschnellt und hatte den Anlegern einen bärenstarken Juni-Auftakt beschert.