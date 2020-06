Ölpreise drehen trotz Fördereinigung in Verlustzone

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag trotz einer Einigung großer Produzenten auf anhaltende Förderkürzungen spürbar nachgegeben. Am Markt wurden mehrere Gründe für die schlechte Stimmung genannt, darunter Gewinnmitnahmen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Abend 40,95 Dollar. Das waren 1,95 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel in ähnlichem Ausmaß auf 39,20 Dollar.

Am Wochenende hatten das Ölkartell Opec und ihre Partner, die sich gemeinsam Opec+ nennen, beschlossen, ihre Förderung weiter knapp zu halten. Die aktuelle Förderdrosselung um knapp zehn Millionen Barrel je Tag wurde um einen Monat verlängert. Dies hatte die Erdölpreise zum Wochenstart zunächst steigen lassen.