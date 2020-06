Continental Gold war mit 500 Mio. US$ Bewertung als Newmont noch in der Explorationsphase einstieg, der mit am höchsten bewertete Goldexplorer der Welt. Mit FenixOro Gold folgt jetzt die nächste kanadische Firma, diesem Pfad und kann auf die Unterstützung des Chefgeologen von Continental Gold zählen.

London (09.06.2020) – Tenbagger-Report.de – Einses der wohl behütetsten Geheimnisse, wurde von unserem Chef-Analyst gelüftet. Mit FenixOro Gold (WKN: A2P5AC) startet ein kanadisches Bergbau-Unternehmen sein neues 1. Phase Explorationsprogramm auf dem Flaggschiff-Projekt “Abriaqui”.