Die Aktienmärkte stürmen weiter nach oben - der Leitindex S&P 500 hat es gestern geschafft, fü das Jahr 2020 in positives Territorium zu kommen und damit 47% seit dem März-Tief zu steigen. Inzwischen sind alle technischen Indikatorten auf Anschlag - aber die Aktienmärkte glauben an den Fed-Put und den ewigen Stimulus (morgen daher sehr wichtig die Fed-Sitzung). Ein Problem könnet jedoch sein, dass die (falschen) US-Arbeitsmarktdaten (aus dem Mai) nun die Neigung verringern, den Stimulus weiter so fortzusetzen (vor allem bei den US-Republikanern). Geht die Rally vor der Fed-Sitzung ungebrochen weiter - erreicht der Dax heute die 13.000er-Marke? Inzwischen verdichten sich die Hinweise, dass das Coronavirus schon viel früher als bisher angenommen in Wuhan Verbreitung gefunden hat..

Das Video "Der ganz normale Wahnsinn 2020!" sehen Sie hier..