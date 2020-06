× Artikel versenden

Aktien Frankfurt Eröffnung Dax wenig bewegt

Kaum verändert ist der Dax am Dienstag nach dem kleinen Vortages-Rücksetzer in den Handel gestartet. Er notierte mit minus 0,09 Prozent auf 12 808,50 Punkten. In den vergangenen elf Handelstagen war der Leitindex ohne größeren Stopp um teils gut …





