Die Rally, der DAX und der Verfallstag

Beim Blick auf den Chart dürfte dem einen oder anderen mulmig werden: Mit seinem jüngsten Anstieg bildet der DAX schon eine Art „Fahnenstange“, also einen fast senkrechten Kursanstieg. Das ist ein klares Zeichen für einen Übertreibung.

die Bullen und die Kommentatoren feierten in der vergangenen Woche ausgiebig: Der DAX legte im Wochenvergleich prozentual zweistellig zu und kam damit nicht nur in Reichweite der 13.000-Punkte-Marke, sondern auch seines Allzeithochs. Aber ist es realistisch, dass der DAX noch weiter steigt? Und welche Rolle könnte der Verfallstag dabei spielen?

Da der DAX zudem seit seinem März-Tief nur eine sehr kurze Konsolidierung absolvierte (siehe rotes Rechteck), ist er nach wie vor stark überkauft. Überwertet ist er sowieso. Und nach so einer starken Rally ist doch ohnehin eine Korrektur zu erwarten. Daher könnte an der 13.000-Punkte-Marke für die Bullen erst einmal Schluss sein.

Erstaunlicherweise sagt die Statistik etwas anderes – und das sogar ziemlich eindeutig: Nach einem prozentual zweistelligen Anstieg innerhalb einer Woche bzw. 5 Handelstagen steigt der DAX in den nächsten 10 bzw. 17 Handelstagen noch um 4,5 bzw. 6,4 Prozent weiter, und zwar mit jeweils mehr als 80%-iger Wahrscheinlichkeit!

Warum habe ich ausgerechnet eine 10- bzw. 17-Tagesperiode gewählt? Weil – gerechnet vom vergangenen Freitag – in 10 Handelstagen der große Juni-Verfallstag stattfindet (am 19.06.) und in 17 Handelstagen das 1. Halbjahr 2020 endet. Beides sind bekanntlich wichtige Termine im Anlegerkalender.

Der DAX zum großen Juni-Verfallstag

So dürfte diesmal ein besonders aggressives Window Dressing zum Halbjahresende stattfinden, denn noch bis vor Kurzem waren die meisten Fondsmanager bearish eingestellt bzw. unterinvestiert. Je mehr die Kurse nun weiter steigen, umso stärker wird der Druck, die Bilanz aufzuhübschen und noch auf den fahrenden Zug aufzuspringen. Dadurch sollten die Kurse weiter steigen – was wiederum bis zum Verfallstag die Stillhalter unter Druck bringt.

Werfen wir daher bereits heute einen Blick auf das aktuelle Verfallstagsdiagramm des DAX:

Bei aktuell rund 12.800 Punkten (siehe Pfeile) steht der DAX im „verfallstechnischen Niemandsland“: Wie schon zum großen Verfallstag im März ist er dem theoretischen Abrechnungsoptimum (aus Sicht der Stillhalter) weit enteilt. Dieses liegt im Minimum der „Schüsselkurve“ im unteren Teil des Verfallstagsdiagramms, also bei 12.000 Punkten. Während er aber im März aufgrund des Corona-Crashs stark den negativen (roten) Hang der „Schüsselkurve“ hinaufgelaufen ist, erklomm er nun die positive (blaue) Seite.