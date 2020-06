FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag leicht gesunken. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1266 US-US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1285 Dollar festgesetzt.

Der Euro geriet seit dem Morgen etwas unter Verkaufsdruck, nachdem neue Konjunkturdaten erneut das Ausmaß der konjunkturellen Talfahrt in der Corona-Krise aufgezeigt hatten. Im April waren die deutschen Export drastisch eingebrochen. Vor allem der Handel mit den Ländern der Eurozone war wegen der Corona-Pandemie stark beeinträchtigt.