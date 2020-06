Top-Titel Amazon , DocuSign und HelloFresh Gut lief es für ausgewählte Einzeltitel, die mit Digitalisierung und E-Commerce zu tun haben. Zu nennen ist da an vorderster Front der Online-Versandhandelsriese Amazon. Die Marge dürfte in diesem Jahr wegen steigender Kosten zwar leiden, aber das Geschäft mit E-Commerce und der Cloud boomt – ohne und erst recht mit Pandemie. Folglich bleibt dieser Titel dank seiner extremen Marktmacht so lange ein Basisinvestment, wie der beeindruckende langfristige charttechnische Aufwärtstrend hält.

In Zeiten von Kontaktbeschränkungen verspüren auch die ohnehin zukunftsträchtigen Geschäfte von DocuSign einen Zusatzboom. Die Gesellschaft ermöglicht es, Entscheidungen, Genehmigungen, Arbeitsprozesse und Unterschriften vollständig zu digitalisieren. In einer COVID-19-Umgebung, die das Arbeiten von Zuhause aus fördert, hilft DocuSigns Angebot bei vergleichsweise vielzähligen Anwendungsfällen, was beim Kampf mit der Konkurrenz um Auftragszuschläge hilft. Hier gilt ebenso: Gewinne so lange laufen lassen, bis das derzeit sehr überzeugende Chartbild Ausstiegssignale gibt.



Auch HelloFresh befindet sich auf Kursrekordjagd. Das deutsche Unternehmen gilt als führender Anbieter von Kochboxen. Sich Essen liefern zu lassen ist ohnehin „in“, und das gilt erst recht in Lockdown-Zeiten. Wie dynamisch die Nachfrage ist, zeigt sich an der im ersten Quartal um 68,4 Prozent auf 4,18 Millionen gestiegenen Zahl aktiver Kunden. Die Gesellschaft ist als disruptiver Aufsteiger im attraktiven Lebensmittelsegment einzustufen, welches global eine Größe von 7,5 Billionen Euro aufweist – bei einer Onlinepenetration von nur zwei Prozent. Es gibt somit noch viel Luft für Wachstum, was den Titel weiterhin interessant erscheinen lässt.

Autor: Jürgen Büttner

(Dieser Artikel aus der Smart Investor-Ausgabe 06/20 bezieht sich auf Daten, die bis zum 23.05.2020 erfasst wurden.)

