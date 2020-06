Charttechnisch tun sich gerade bei der Mutares Aktie interessante Dinge. War die Zeit seit Mitte März von der Konsolidierung der vorangegangenen Erholungsrallye geprägt, was die Mutares Aktie von 12,44 Euro auf 9,74 Euro fallen ließ, so konnte der Aktienkurs gestern eine kurzfristig wichtige charttechnische Hürde überwinden. Entstanden war diese in der Seitwärtsbewegung oberhalb von 9,74 Euro, die die letzten Tage prägte. Nach ...