DWS vereinfacht globale Struktur

Die DWS wird zu einer global integrierten Investment-Division übergehen, die mit führender Anlageperformance und Expertise in jeder Region weltweit operiert. Die Vertriebs-Division wird global ausgerichtet sein und so einen weltweit konsistenten Ansatz in der Kundenbetreuung gewährleisten – bei Berücksichtigung regionaler Besonderheiten. Der Vertrieb wird sich dabei darauf konzentrieren, Kundensegmente effektiver zu identifizieren und gezielter anzusprechen. Um das Produktangebot kompetenter, agiler und innovativer zu gestalten, wird eine neue Produkt-Division etabliert, die den gesamten Produktlebenszyklus über das ganze Unternehmen hinweg verantwortet. Und es wird sichergestellt, dass das Geschäft durch Kontrollfunktionen, die auf einen Vermögensverwalter zugeschnitten sind, sowie transparentes Finanz- und Risiko-Reporting effizient unterstützt wird. Die Kontrolleinheiten werden in die COO-Division überführt, die Risikofunktion wird Teil der CFO-Division.

Asoka Wöhrmann, CEO der DWS Group, sagte: „Die neue Organisationsstruktur ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für die DWS. Sie ermöglicht es uns, mit drei starken Geschäftsfeldern Alternatives, Passive und Active Erfolg zu haben – mit drei Kundensegmenten im Retail-, institutionellen und Versicherungsgeschäft und in allen drei Regionen weltweit. Durch unsere global integrierten Divisionen werden wir – in Verbindung mit klaren Verantwortlichkeiten unserer Mitarbeiter – entscheidungsfreudig und anpassungsfähig bleiben, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein.“ Er fügte hinzu: „Ich freue mich darauf, die bereits erfolgreiche Zusammenarbeit mit Manfred Bauer als neuestem Mitglied der Geschäftsführung fortzusetzen. Manfred verfügt über enormes Wissen und umfassende Erfahrung mit unserer gesamten Produktwertschöpfungskette. Damit wird er dazu beitragen, die Art und Weise wie wir die beste Basis für die Zukunft unserer Kunden schaffen, weiter zu verbessern.“

Die neue Struktur der DWS tritt zum 1. Juli vollständig in Kraft. Dies gilt auch für die folgenden Änderungen an der Führungsstruktur, die im Zuge dieser organisatorischen Neuausrichtung vorgenommen werden. Die Geschäftsführung der DWS wird schlanker und kompakter und spiegelt die global integrierte Struktur wider: