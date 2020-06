Berenberg-Profi Jurczyk wechselt zu Multi Family Office

Die AURETAS family trust GmbH, eine der führenden Strategieberater für Familienvermögen in Deutschland, mit Sitz in Hamburg und München, verstärkt sein Team zum 1. Juli 2020 mit Boris Jurczyk (46). Jurczyk kommt von der Berenberg Bank und wird die Leitung der liquiden Vermögensverwaltung übernehmen. In dieser Funktion wird er in Zusammenarbeit mit seinem Team vor allem die Strukturierung der Anlagestrategien sowie die strategische Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs vorantreiben.

„Wir freuen uns, dass wir Boris Jurczyk als kompetente Persönlichkeit aus dem Bereich des Asset Managements gewinnen konnten“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Randolph Kempcke. „Damit haben wir das Führungsteam von AURETAS strategisch und fachlich in idealer Weise ergänzt und verstärkt.“