Das Schweizer Start-up Climeworks entwickelt Anlagen im Bereich der Direct-Air-Capture-Technologie (DAC), die der Atmosphäre das Treibhausgas Kohlenstoffdioxid (CO2) entziehen. Damit soll der Klimawandel begrenzt werden, Investoren sind von der DAC-Technologie offenbar überzeugt: Anfang Juni konnte das Start-up weitere 75 Millionen US-Dollar Risikokapital von privaten Investoren einsammeln. Doch bisher ist die DAC-Technologie noch sehr teuer.

Christoph Gebald, Mitgründer von Climeworks, erklärte gegenüber dem US-Nachrichtensender Bloomberg: „An der [jüngsten] Finanzierungsrunde beteiligten sich private Investoren und Family Offices aus der Schweiz und den deutschsprachigen Nachbarländern“. Innerhalb von zehn Jahren konnte Climeworks damit Kapital in Höhe von mehr als 125 Millionen US-Dollar einsammeln. Die Zürcher Kantonalbank ist bisher der einzige institutionelle Investor des Start-ups, hat jedoch an der jüngsten Finanzierungsrunde nicht teilgenommen, so die Neue Zürcher Zeitung (NZZ).