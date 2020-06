Schwarze Masse – kein Abfall!

Schwarze Masse ist das Restmaterial, das nach der Rückgewinnung der hochwertigen Metalle durch hydrometallurgische Prozesse übrigbleibt. Gegenwärtig wird die schwarze Masse als Abfall betrachtet und auf Deponien verbracht. Diese Praxis ist nur schwer mit den Umwelt- und Nachhaltigkeitszielen der großen Elektrofahrzeug- und Batteriehersteller vereinbar.

Die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf-Reinigungsprozesses bietet die Möglichkeit, die Recyclingindustrie zu unterstützen und sich an ihr zu beteiligen, um Batterieabfälle zu reduzieren, mit dem Ziel, das zurückgewonnene Graphit wieder in die Batterielieferkette zurückzuführen.

Zunehmendes Interesse der Industrie

Der zurückgewonnene Graphit aus der Schwarzmasse ist ein Verbundwerkstoff aus sowohl natürlichem als auch synthetischem Graphit, was die Möglichkeit bietet, hochwertigere Märkte für synthetisches Graphit und breitere Anwendungen innerhalb der industriellen Graphitmärkte zu verfolgen.

EcoGraf stößt auf zunehmendes Interesse an der Recyclinganwendung EcoGraf, da die Hersteller von Elektrofahrzeugen und Lithium-Ionen-Batterien bestrebt sind, Recyclingverfahren einzurichten, die auf abfallfreie Batterien abzielen und die Nachhaltigkeit ihrer Herstellungsketten verbessern.

Jüngst hatte die Weltbankgruppe „Minerals for Climate Action“ die Bedeutung des Recyclings hervorgehoben. Die Wiederverwendung von Mineralien werde eine wichtige Rolle spielen, um den Übergang zu erneuerbaren Energien zu unterstützen, heißt es in dem Bericht der Gruppe.

Diese Industriezweige richten Recyclingprogramme und Lieferkettenpartnerschaften ein, um die Umweltbelastung durch Elektrofahrzeugbatterien zu reduzieren, und entwickeln eine Kreislaufwirtschaft für Lithium-Ionen-Batterien.

Am 11. Mai veröffentlichte zudem die Weltbankgruppe einen Bericht mit dem Titel „Minerals for Climate Action“ (Mineralien für den Klimaschutz), der die Rolle hervorhebt, die das Recycling und die Wiederverwendung von Mineralien bei der Deckung des steigenden Mineralienbedarfs in der Zukunft spielen werden.

In dem Bericht heißt es, dass Batteriegraphit:

- voraussichtlich 53,8% des Gesamtvolumens des künftigen Mineralienbedarfs für Energieanwendungen ausmachen wird und schätzt, dass mehr als 3 Milliarden Tonnen Batteriematerialien für den Übergang zu erneuerbaren Energien benötigt werden!

EcoGraf positioniert sich hier mit seinem neuartigen Verfahren als in einem unserer Ansicht nach sehr aussichtsreichen, weiteren Markt. Erst vor Kurzem hatte das Unternehmen eine Abnahmevereinbarung Mit ThyssenKrupp (WKN 750000) über 50% des sphärischen Graphits abgeschlossen, das man auf der noch zu errichtenden Anlage im australischen Kwinana herstellen will.

