Palladium oszillierte in den letzten Handelstagen um den psychologisch relevanten 2.000er Bereich herum und setzte damit seine verhaltene Preisentwicklung fort. Eine Chance, signifikantes Aufwärtsmomentum zu kreieren, wurde zuletzt verpasst.

Rückblick. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung zu Palladium hat sich einiges getan, aber nicht entscheidendes. So hieß es in der betreffenden Kommentierung vom 29.05. unter anderem „[…] Allerdings gilt es gleichzeitig, eine Dreiecksformation im Auge zu behalten, die sich aufgrund der jüngsten Preisentwicklung ausgebildet hatte und in deren Spitze Palladium nunmehr gelaufen ist. Bahnt sich hier ein größerer Bewegungsimpuls an? Die Richtung wäre Stand heute freilich offen. In der aktuellen Konstellation gilt es aus unserer Sicht, insbesondere auf die Marken von 1.750 US-Dollar (unter die sollte es idealerweise nun nicht mehr gehen) und auf die 2.000 US-Dollar sowie die 2.125 US-Dollar zu achten. Ein Ausbruch über die 2.125 US-Dollar würde das Chartbild deutlich aufhellen, wohingegen ein Rutsch unter die 1.750er Marke eine Neubewertung der Lage erforderlich machen würde.“

In der Folgezeit lief Palladium seitlich aus der Dreiecksformation. Weder auf der Ober- noch auf der Unterseite entwickelte sich adäquates Momentum. Die Folge: Es etablierte sich eine Seitwärtsbewegung. Offenkundig befindet sich Palladium mit Blick auf die aktuelle Gemengelage in seiner Komfortzone. Weiterhin gilt: Wichtige Signale könnte es aber geben, sollten die 2.125 US-Dollar überschritten bzw. die 1.750 US-Dollar unterschritten werden. Derzeit haben sich die beiden Lager neutralisiert. Hier könnte ein Aspekt über kurz oder lang jedoch an Relevanz gewinnen: Die 200-Tage-Linie steigt weiter an und könnte den Preis mit sich ziehen…