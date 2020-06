In Bezug auf Platin braucht der geneigte Anleger derzeit vor allem eines – Geduld. Nach oben kann das Edelmetall (noch) nicht, nach unten will es auch (noch) nicht. Die aktuellen Entwicklungen zeichneten sich jedoch bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung ab.

So hieß es in der betreffenden Kommentierung vom 29.05. unter anderem „[…] Bei Platin ist aktuell ein Geduldsspiel zu beobachten. Kann das Edelmetall die 865 US-Dollar überwinden und zumindest die nächsten Treppenstufe, also den Bereich um 900 US-Dollar betreten, oder muss es sich doch tendenziell nach unten orientieren? Auf der Unterseite haben die 800 US-Dollar weiterhin eine hohe Relevanz. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden.“

Impulse sind aktuell Mangelware. Im Ergebnis oszilliert das Edelmetall aktuell zwischen den 865 US-Dollar auf der Oberseite und den 800 US-Dollar auf der Unterseite und setzt damit seine bereits zuletzt an dieser Stelle thematisierte Seitwärtsbewegung fort. Die seitwärts tendierende 38-Tage-Linie sowie die ebenfalls seitwärts verlaufende 200-Tage-Linie dokumentieren den derzeit etwas „orientierungslosen“ Handel.

Maßgebliche Preiskatalysatoren zeichnen sich aktuell nicht ab. Aus charttechnischer Sicht könnte es daher zunächst weiter seitwärts gehen. Spannend könnte es allerdings werden, sollte sich Platin doch irgendwann dazu entschließen, die Range über eine der beiden Begrenzungen zu verlassen. Oberhalb von 865 US-Dollar könnte es zunächst bis auf 900 US-Dollar gehen. Unterhalb von 800 US-Dollar würde der Bereich von 750 US-Dollar als nächstes potentielles Bewegungsziel warten.