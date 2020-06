Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen 2020: ESG-Investments: Marktanteil privater Investoren nahezu verdoppelt

Der Marktanteil dieser Investment-Sparte soll in Deutschland erstmals über fünf Prozent liegen. Trotz der hohen Wachstumsrate sei der „Sprung in den Mainstream“ noch nicht geschafft.

Privatinvestitionen in Nachhaltige Geldanlagen (Fonds/Mandate) sind im Jahr 2019 um 96 Prozent gestiegen. Das hat das in Berlin ansässige Forum für Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) innerhalb des am 8. Juni 2020 veröffentlichten Marktberichtes 2020 mitgeteilt. Zudem hätte der Anteil von ESG-Investments am deutschen Gesamtfondsmarkt mit 5,4 Prozent erstmals die fünf-Prozent-Hürde genommen. Eine weitere Kernbotschaft sei, dass 95 Prozent aller nachhaltigen Fonds und Mandate eine Kombination aus Ausschlusskriterien und normbasiertem Screening nutzen würden.