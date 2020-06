Den aktuellen Konsolidierungstendenzen im Edelmetall konnte sich auch die Aktie des kanadischen Silberproduzenten Pan American Silver nicht entziehen. Vom markanten Hoch bei 30,5 US-Dollar, das unlängst markiert wurde, musste der Wert zwar abgeben, befindet sich aber noch immer in einer überaus aussichtsreichen Position.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Pan American Silver vom 31.05. hieß es unter anderem „[…] Die Aktie stieß im Verlauf des Freitagshandels bereits in Richtung 30,0 US-Dollar vor, markierte schließlich im Bereich von 29,9 US-Dollar das Tageshoch, kam anschließend aber wieder etwas zurück. Mit einem Tages- respektive Wochenschluss von 29,3 US-Dollar hält die Aktie aber weiterhin alle Trümpfe in der Hand. Es war vor allem wichtig, dass der Wert die Woche oberhalb von 28,0 US-Dollar beenden konnte. Wie könnte es nun weitergehen? Im besten Fall spielen sich etwaige Rücksetzer nun oberhalb von 25,0 US-Dollar (letztes Verlaufstief) ab. In jedem Fall sollte es nicht mehr unter die 21er Marke gehen, anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden. Wichtig wäre ein robuster Start in die neue Handelswoche. Die Aktie muss den Druck auf der Oberseite hoch halten. Oberhalb von 30,0 US-Dollar würde mit dem alten Widerstandsbereich um 34,0 US-Dollar (Juli 2011) ein potentielles Bewegungsziel warten“.

In der Folgezeit konnte die Aktie zwar über die Marke von 30,0 US-Dollar vorstoßen, verpasste es aber, diesem Vorstoß Nachdruck zu verleihen. Knapp oberhalb von 30,0 US-Dollar ging der Aktie wieder die Luft aus. Die für diesen Fall von uns erwartete Ausdehnung der Bewegung in Richtung 34,0 US-Dollar kam nicht zustande. Stattdessen setzten sich die Konsolidierungstendenzen durch.

Bislang gestaltet sich die Verschnaufpause aber durchaus vielversprechend. Sowohl die eminent wichtige Unterstützung bei 25,0 US-Dollar als auch der bislang dominierende Aufwärtstrend blieben unverletzt. Das versetzt die Aktie in die überaus komfortable Position, jederzeit wieder Angriffe auf der Oberseite lancieren zu können. Insofern sollte man der aktuellen Konsolidierung auch durchaus etwas Positives abgewinnen können.

Im besten Fall halten die 25,0 US-Dollar weiterhin. Doch die Aktie ist darüber hinaus gut abgesichert. Mit den Bereichen um 24,0 US-Dollar, 22,7 US-Dollar und 20,9 US-Dollar verfügt sie über weitere veritable Unterstützungen. Auf der Oberseite ist die Aufgabenstellung klar definiert: Die Aktie muss über die 30,5 US-Dollar und 34,0 US-Dollar…