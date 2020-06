Übervater Ferdinand Piëch fehlt seit seinem Tod in Wolfsburg an allen Ecken und Enden. Die plötzliche Entmachtung von CEO Herbert Diess und die Art und Weise, wie das geschieht, machen das an zwei Beispielen deutlich: Zum einen hätte Piëch es gar nicht so weit kommen lassen, dass sein landsmannschaftlicher Zögling Diess in der Konzern-und Produktstrategie

Der Beitrag Der gescheiterte Herr Diess: Ein Nachruf auf den VW-Vorstandschef erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Dr. Helmut Becker.