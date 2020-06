Unsere letzte Kommentierung an dieser Stelle zur Exxon-Mobil-Aktie mussten wir am 25.05. noch mit „Neuer Schwung muss her“ überschreiben. Mittlerweile hat sich diesbezüglich einiges getan. Die Erholung hat Fahrt aufgenommen und konnte bereits auch wichtige charttechnische Hürden überspringen.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem noch „[…] In den letzten Handelstagen ließ die Aktie zunehmend Aufwärtsdynamik vermissen. Über die 45,0 US-Dollar ging es zwar noch, doch der Bereich von 48,0 US-Dollar entpuppt sich als bislang zuverlässiger Spielverderber. Neuer Schwung muss her, damit die Bewegung über die 48,0 US-Dollar hinausgehend in Richtung 54,0 US-Dollar ausgedehnt werden kann. Nach frischen Impulsen sieht es jedoch derzeit nicht unbedingt aus. Die Aktie ist zwar aus ihrem Abwärtstrend gelaufen, gleichzeitig aber auch aus ihrem kurzfristigen Aufwärtstrend. Insofern kommt die aktuelle Seitwärtsbewegung in den Grenzen 42,0 US-Dollar auf der Unterseite bzw. 48,0 US-Dollar auf der Oberseite nicht überraschend. Die Marktakteure orientieren sich derzeit offenkundig. Frische Impulse erwarten wir uns erst mit dem Verlassen der Range. Oberhalb von 48,0 US-Dollar könnte es rasch in Richtung 54,0 US-Dollar gehen. Sollte es hingegen unter die 42,0 US-Dollar gehen, stünden zunächst die 40,0 US-Dollar im Fokus. Unterhalb von 40,0 US-Dollar besteht die Gefahr einer Fortsetzung in Richtung 31/30 US-Dollar.“



Der vermeintliche Knoten platzte dann kürzlich, als es der Aktie gelang, die 48er Marke zu überspringen. Daraufhin stellte sich veritable Aufwärtsdynamik ein. Die Aktie nahm Kurs auf die für diesen Fall von uns zuletzt skizzierten 54,0 US-Dollar. Das Bewegungsziel wurde mittlerweile abgearbeitet. Aktuell nimmt die Aktie des Ölkonzerns Kurs auf den nächsten relevanten Kursbereich bei 60,0 US-Dollar.

Das Chartbild hat sich zuletzt zweifelsohne aufgehellt. Um den Druck auf der Oberseite aufrechtzuerhalten, sollte es nun im besten Fall nicht mehr unter die 48,0 US-Dollar gehen. Sollte es dennoch dazu kommen, würde die Aktie in ihren Aufwärtsambitionen deutlich zurückgeworfen werden. Eine Neubewertung der Lage wäre in diesem Fall unerlässlich.

Das Aufwärtspotential sehen wir in der aktuellen Gemengelage zunächst auf 60,0 US-Dollar begrenzt. Neben den fundamentalen Aspekten spielen auch die charttechnischen bei unserer Einschätzung eine Rolle. Der Bereich um 60,0 US-Dollar könnte sich als ganz harte Nuss erweisen. Er hat psychologische Bedeutung, zudem treffen hier ein massiver Horizontalwiderstand und die 200-Tage-Linie zusammen. Sollte es dennoch zum Ausbruch über die 60,0 US-Dollar kommen, wäre das durchaus als Befreiungsschlag zu werten und müsste auch eine Neubewertung der Lage nach sich ziehen.