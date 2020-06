Im Wochenchart sieht man, dass der DAX genau die Seitwärtstrendlinie getestet hat, aus dem er vor Monaten nach unten gefallen war. Genau da drehte der DAX auf den Punktgenau. Der erste Angriff wurde also abgewehrt, da dort zu viele Verkaufsorder waren. Man sieht auch, es gab keine wichtige Trendlinie die ihn am Steigen hindern konnte. Das erste Scheitern ist noch nicht zwingend negativ zu werten. Im Gegenteil ein sofortiger weiterer Anstieg würde in einer Übertreibung enden. Im Tageschart wird der sehr steile Aufwärtstrend bald Geschichte sein, da der DAX eine Seitwärtsbewegung einlegt. Negativ wird es unter 12500. Der DOW ist wie man sieht, aus seinem Dreieck ausgebrochen und hat fast schon das Ziel aus der Formation erreicht. Mein Handelssystem ist beim DOW seit dem 08.04.2020 wieder long und hat den Ausbruch wenn man so will, vorher angezeigt.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.