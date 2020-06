Warum „Gefallene Engel“ ein guter Fang sein können

Selbst in guten Zeiten ist es nicht ungewöhnlich, dass Unternehmen, die sich an die unterste Sprosse der Investment-Grade-Leiter klammern, zu „Gefallenen Engeln“ werden (Fallen Angels, die gängige Bezeichnung für Anleihen, die ihr Investment-Grade-Rating verloren haben). Doch die Besorgnis über dieses Segment ist heute besonders ausgeprägt, und zwar nicht nur wegen der Coronavirus-Pandemie und des gleichzeitigen Öl-Crashs. Im letzten Jahrzehnt stieg der Anteil der mit BBB – (der niedrigsten Stufe auf der Investment-Grade-Ratingleiter) – eingestuften Anleihen am Investment-Grade-Universum an, da die Emittenten ihren Verschuldungsgrad erhöhten.

Angesichts des plötzlichen Auftretens von Liquiditätsproblemen und des eingeschränkten Zugangs zu Kapital im heutigen Umfeld schätzen wir, dass 8,5 % der US-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating diese Bewertungsklasse verlieren werden. Das kommt den Erfahrungen aus vergangenen Krisen wie der Rezession 2002 (10 %) und der Großen Rezession (8 %) nahe. Weil der heutige Markt für Unternehmen mit Investment-Grade-Rating jedoch viermal so groß ist wie 2008, beläuft sich unsere Prognose für den US-Markt der „Gefallenen Engel“ auf ein Volumen von rund 450 Milliarden US-Dollar. Die tatsächliche Zahl hat im Jahr 2020 bereits 150 Milliarden US-Dollar überschritten.

Das Risiko, dass eine Flut „Gefallener Engel“ den Hochzinsmarkt überwältigen, hat sowohl auf Anleihen mit BBB- als auch auf Hochzinsanleihen mit dem höchsten Rating einen Abwärtsdruck ausgeübt. Eine Welle von Herabstufungen von Investment-Grade- auf Hochzinsratingniveau könnte Verluste für eingeschränkte Investment-Grade-Strategien nach sich ziehen (weil diese Strategien zum Verkauf gezwungen sind) und eine erhebliche Neubewertung am Hochzinsmarkt auslösen (weil dieser Markt ein übergroßes Volumen an eingehenden Schulden verdauen muss).