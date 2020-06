FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch nur wenig verändert. Die Gemeinschaftswährung wurde am Morgen bei 1,1345 Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Der Euro konnte damit die Gewinne vom Dienstag halten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1294 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einer breitangelegten Dollar-Schwäche vor geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed, die den Eurokurs stützte. Am Abend werden die Beschlüsse der Zinssitzung der Fed erwartet. Am Markt wird nicht damit gerechnet, dass die Fed bei den Maßnahmen im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise nachlegen wird.

Bis zur Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse in den USA wird mit einem eher impulsarmen Handel am Devisenmarkt gerechnet. Es stehen nur vergleichsweise wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Hierzu zählen Daten zur Industrieproduktion in Frankreich im April, die abermals das Ausmaß der konjunkturellen Verwerfungen durch die Corona-Krise aufzeigen dürften./jkr/fba