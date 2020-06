Von der Dynamik anderer Gold-Silberwerte ist die Aktie des Silberproduzenten Fresnillo plc. noch ein gutes Stück weit entfernt. Die Aktie ergeht sich bereits seit Monaten in einer breit angelegten Seitwärtsbewegung. Wie lange diese vermeintliche Bodenbildungsphase noch andauern wird, ist offen. Zuletzt verpasste es die Aktie, eine wichtige Weichenstellung zu vollziehen und die Bodenbildung entscheidend voranzubringen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 25.04. hieß es unter anderem „[…]Sollte der Ausbruch über die 8,0 GBP tatsächlich gelingen, könnte das noch einmal für frischen Wind in Richtung 9,0 GBP sorgen. Zudem könnte damit der Ausbruch aus dem langfristigen Abwärtstrend (grün) einhergehen. Auf der Unterseite hat der Bereich von 7,3 / 7,0 GBP aus unserer Sicht eine elementare Bedeutung. Ein Rücksetzer unter die 7,0 GBP könnte die Bodenbildung empfindlich zurückwerfen. In diesem Fall wäre aus unserer Sicht eine Neubewertung der Lage erforderlich.“

In der Folgezeit konnte die Aktie – auch angetrieben von der (temporär) starken Performance von Silber – erste Akzente auf der Oberseite setzen und unternahm den einen oder anderen Versuch, die 8,0 GBP signifikant zu überspringen. Letztendlich verpasste sie es aber, entscheidend nachzusetzen, sich von den 8,0 GBP zu lösen und in Richtung 9,0 GBP zu laufen. Ein Vorstoß in Richtung 9,0 GBP, noch besser über 9,0 GBP, hätte die Bodenbildung durchaus voranbringen können, doch stattdessen thront nun eine kleine Doppeltopformation im Bereich von 8,2 / 8,3 GBP über dem Aktienkurs. Und diese entfaltete auch gleich ihren „Charme“ und baute Druck auf der Unterseite auf.

Wichtig war es jedoch in diesem Zusammenhang, dass die Zone 7,3 / 7,0 GBP diesem Druck bislang standhalten konnte. Es gilt weiterhin: Unter die 7,0 GBP darf es nicht gehen, anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite hat die Aktie nun bei 8,2 / 8,3 GBP einen weiteren wichtigen Widerstandsbereich vor der Brust… Kurzum: Es gibt im Gold-Silberbereich andere Werte, die unserer Meinung nach deutlich spannender und aussichtsreicher sind.