Die Aktie des US-amerikanischen Ölkonzerns Hess Corp. zeigte sich ohnehin in den letzten Wochen in einer vergleichsweise robusten Verfassung, konnte nun aber diesbezüglich noch „eine Schippe drauflegen“. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung hellte sich das Chartbild deutlich auf.

Rückblick. So hieß es in der betreffenden Kommentierung vom 26.05. unter anderem „[…] In der Folgezeit gelang es der Aktie doch noch, den Bereich um 43,8 US-Dollar zu überwinden und sich so ein frisches Kaufsignal zu erarbeiten. Das von uns zuletzt skizzierte Seitwärtsszenario war damit zügig vom Tisch. Das Kaufsignal entfaltete rasch seine Wirkung in Richtung 50,0 US-Dollar. Bislang präsentiert sich dieser Widerstand als veritable Herausforderung. Ein Vorstoß über die 50,0 US-Dollar könnte eine Ausdehnung der Bewegung auf 55,0 US-Dollar initiieren, wohingegen ein Rücksetzer unter die 43,8 US-Dollar Risiken auf der Unterseite heraufbeschwören könnte. […]“.

In der Folgezeit setzte die Aktie – angetrieben von robusten Aktienmärkten und einer leichten Entspannung am Ölmarkt – ihre Aufwärtsbewegung über die Marke von 50,0 US-Dollar hinweg fort. Auch der Widerstandsbereich um 55,0 US-Dollar stellte keine nennenswerte Hürde dar. Die Aktie durchkreuzte ihre 200-Tage-Linie zudem bullisch und nahm Kurs in Richtung 60,0 US-Dollar, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten.

Aus charttechnischer Sicht befindet sich die Erholung nun in einem wichtigen Stadium, gilt es doch, die positiven Ansätze zu manifestieren und weiter auszubauen. Insofern wäre eine zügige Ausdehnung der Bewegung über die 60,0 US-Dollar hinweg eminent wichtig. Aktuell sieht es jedoch eher nach einem Rücksetzer aus. Wichtig ist, dass sich diese Gewinnmitnahmen oberhalb von 50,0 US-Dollar abspielen; idealerweise oberhalb von 55,0 US-Dollar. Sollte es unter die 50,0 US-Dollar gehen, muss die Lage noch einmal neu bewertet werden. Auf der Oberseite würde hingegen ein Ausbruch über die 60,0 US-Dollar womöglich noch einmal für frischen Wind sorgen und den Weg in Richtung 65,0 US-Dollar ebnen.