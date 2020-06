Amazon ist einer der größten Profiteure der Coronavirus-Pandemie. Nicht nur die Amazon-Aktie hat aktuell ein neues Rekordhoch erreicht, auch das operative Geschäft brummt, weil Kunden durch die Corona-Krise immer mehr von zuhause einkaufen.

Amazon hat bei der Vorlage seiner jüngsten Quartalszahlen einen satten zweistelligen Umsatzzuwachs vorweisen können. Dabei zeichnete sich ein Trend ab, von dem Amazon doppelt profitiert. Einerseits hat der Onlinegigant von seinem ohnehin starken Cloud-Geschäft profitiert, weil immer mehr Menschen von zuhause aus gearbeitet haben und das ein anhaltender Trend für die Zukunft werden könnte.

Beim Cloud-Geschäft ist Amazon weltweit die Nummer eins. Andererseits wurde durch die Ausgangsbeschränkungen viel mehr zuhause online eingekauft. In einer regelmäßigen Konsumentenumfrage hat RBC Capital in den USA den Einzelhandel in der Corona-Krise neu unter die Lupe genommen. Sie kamen zu dem Schluss, dass der Online-Einzelhandel einer der strukturellen Gewinner der Covid-19-Krise gewesen ist. Das Konsumentenverhalten habe sich entscheidend verändert und davon profitiere Amazon.

Demnach tätigen 64 Prozent der Amazon-Kunden aktuell 2 bis 3 Einkäufe im Monat, vor einem Jahr waren es nur 54 Prozent. 45 Prozent der befragten gaben an, 200 Dollar oder mehr bei Amazon in den vergangenen 90 Tagen ausgegeben zu haben. Im Vorjahr lag die Zahl noch 9 Prozentpunkte tiefer. Die Anzahl der Amazon Prime-Kunden weltweit nähere sich der 200 Millionengrenze. Das ist ein schneller Anstieg von rund 150 Millionen noch im Januar. Hiervon dürfte Amazon langfristig profitieren, weil Prime-Kunden zu den loyalsten Kunden gehören. Der Onlinehändler hat zuletzt begonnen, seine Werbung wieder hochzufahren, was ebenfalls zuversichtlich stimmt.

Ausbruch gelungen

Mit dem Sprung auf ein frisches Rekordhoch bei über 2.600 Dollar spiegelt sich diese Entwicklungen in der Aktie bereits wider. Der Ausbruch über den Widerstand bei rund 2.520 Punkten lässt den Widerstand zur neuen Unterstützung werden. Der MACD (Momentum) beginnt erst wieder nach oben zu drehen und stützt die aktuelle Entwicklung. Eine überkaufte Situation liegt daher derzeit nicht vor. Auch die 200-Tagelinie (rot) steigt weiter und untermauert den langfristigen Aufwärtstrend.