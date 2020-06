Die Aktienmärkte zeigten gestern eine erstaunliche Divergenz: während Dow Jones, S&P 500 und Dax fielen, stieg der Nasdaq über die Marke von 10.000 Punkten und damit auf ein neues Allzeithochs (neue Allzeithochs auch bei Apple und Amazon). Die Euphorie der Investoren zeigt sich aber vor alem im Anstieg der Kurse von Aktien insolventer Unternehmen - es sind vorwiegend kleine Zocker, die sich hier Tummeln und für solche Exzesse sorgen. Aber es sind eben auch diese kleine Investoren, die sich vor allem in die großen US-Tech-Werte eingekauft haben - und derzeit dominiert die Auffassung, dass die Aktienmärkte eine Lotterie seien, bei der jeder gewinnt. Aber so funktioniert Börse nicht - so kann sie dauerhaft gar nicht funktionieren..

Das Video "Aktienmärkte: Reagiert die Fed auf den Exzess?" sehen Sie hier..