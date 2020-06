In unserer letzten Kommentierung zu Weizen (vom 31.05.) thematisierten wir eine überaus spannende charttechnische Konstellation. Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen, ohne, dass jedoch Entscheidendes passiert ist… Einen ersten Versuch, wichtige Akzente auf der Oberseite zu setzen, setzte Weizen „in den Sand“. Aus charttechnischer Sicht steigt die Spannung. Dass zudem der nächste WASDE-Report vor der Tür steht, befeuert die aktuelle Gemengelage darüber hinaus…

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 31.05. hieß es unter anderem „[…]Nachdem der Weizenpreis im März im Bereich um 5,0 US-Dollar ein markantes Tief ausbildete, setzte eine fulminante Erholung ein. In deren Verlauf gelang es dem Weizenpreis aber nicht, das nicht minder markante Hoch aus dem Januar dieses Jahres, das seinerzeit bei 5,85 US-Dollar markiert wurde, zu überwinden. Seitdem thront im Bereich von 5,85 US-Dollar eine imposante Doppeltopformation. Ausgehend von dem zweiten Hoch, dem April-Hoch, korrigierte der Weizenpreis und erreichte noch einmal den Bereich um 5,0 US-Dollar. In den letzten Tagen setzte eine erneute Erholungsbewegung ein. Mit anderen Worten: Aktuell stehen sich eine imposante Doppeltopformation und eine veritable Doppelbodenformation gegenüber. Aktuell versucht sich der Weizenpreis daran, die kurzfristige Abwärtstrendlinie aufzubrechen. Sollte ihm das gelingen, könnte sich die Erholung bis in den Bereich von 5,4 US-Dollar ausdehnen. Auch ein erneuter Durchmarsch in Richtung 5,8 US-Dollar wäre durchaus möglich. Dem Widerstand bei 5,4 US-Dollar vorgelagert verlaufen die 200-Tage-Linie und die 38-Tage-Linie und stellen gegenwärtig weitere charttechnische Hürden dar. Einen Rücksetzer unter die 5,0 US-Dollar muss Weizen allerdings unter allen Umständen vermeiden. Das könnte Weizen noch einmal in die Bredouille bringen und weitere Abgaben in Richtung 4,7 US-Dollar oder gar in Richtung 4,6 US-Dollar provozieren. […]“

In der Folgezeit nahm der damals zu beobachtende Vorstoß über den kurzfristigen Abwärtstrend (rot) im Bereich von 5,2 US-Dollar ein jähes Ende. Die so wichtige Ausdehnung der Bewegung über die 5,4 US-Dollar hinweg gelang nicht. Stattdessen läuft Weizen derzeit in einer Range von 5,2 US-Dollar bis 5,0 US-Dollar seitwärts. Womöglich erklärt sich die abwartende Haltung der Marktakteure mit dem nahenden WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) des US-Agrarministeriums (USDA). Dieser wird für morgen (11.06.) erwartet und könnte unter fundamentalen Aspekten für frische Impulse sorgen…

Aus charttechnischer Sicht gilt unverändert: Unter die 5,0 US-Dollar sollte es tunlichst nicht gehen. Anderenfalls könnte sich die Bewegung bis 4,7 US-Dollar oder bis 4,6 US-Dollar ausbauen. Auf der Oberseite verstellt nun mit dem Bereich von 5,2 US-Dollar eine weitere relevante Widerstandszone den Weg. Wichtig wäre jedoch unverändert ein Vorstoß über die 5,4 US-Dollar.