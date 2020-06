Varta (VAR1) - der Batteriehersteller ist voll geladen! >>>BREAKOUT-SETUP<<<

Breakout Trading-Strategie

Symbol: VAR1 ISIN: DE000A0TGJ55

Rückblick: Die VARTA AG als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre operativen Tochtergesellschaften in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Energy Storage Solutions tätig. Nach dem Höhenflug im Vorjahr ging es mit der Aktie Anfang des Jahres in Richtung Süden. Am 28.04. habe ich hier im Alpha Trader bereits ein Setup mit Trigger 74.65 geteilt, welches nach wie vor aktiv ist. Nun bietet sich erneut eine Chance.