Goldaktien freundlich

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bettina Röhl, Tochter der RAF-Terroristin Ulrike Meinhof im SWR 1: „Merkel ist heute die Königin der Antifa“ (https://www.youtube.com/watch?v=YT4ghCVsMYE) (ab Minute 12).Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar zulegen (aktueller Preis 48.655 Euro/kg, Vortag 48.249 Euro/kg). Am 14.04.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz erreicht und wird seit vielen Jahren wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monaten viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber zeigt sich stabil (aktueller Preis 17,67 $/oz, Vortag 17,66 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 823 $/oz, Vortag 815 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 1.880 $/oz, Vortag 1.938 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis gibt nach (aktueller Preis 40,53 $/barrel, Vortag 41,01 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,2 % oder 1,3 auf 117,0 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Barrick 3,7 % und B2 Gold 3,1 %. Bei den kleineren Werten ziehen New Gold 10,5 %, Northern Dynasty 9,0 % und Harte 8,3 % an. Bei den Silberwerten können Minaurum 7,8 % und Aurcana 5,0 % zulegen. Silver Bull geben 4,8 %, Bear Creek 4,7 % und Hecla 4,5 % nach.Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlich. Gold Fields steigen 6,2 %, DRD 4,9 % und Anglogold 4,3 %.Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen freundlich. Saracen ziehen 8,5 %, West African 8,0 % und Pantoro 7,7 % an. Aurelia verliert 9,7 %. Bei den Explorationswerten verbessern sich Prodigy 11,1 %, Bellevue 9,4 % und Tietto 9,2 %. Emmerson verliert 8,3 %. Bei den Metallwerten gibt Rex 9,1 % nach.