Biotest holt in China erste Umsätze mit Humanalbumin

Biotest hat nach eigenen Angaben vom Mittwoch auf dem chinesischen Markt erste Umsätze mit Humanalbumin erzielen können. Man habe damit einen wichtigen Meilenstein in der internationalen Expansionsstrategie erreicht, so das Unternehmen aus Dreieich. Das Marktvolumen in China beziffert die Gesellschaft auf einen Betrag von 2,5 Milliarden Euro pro Jahr. Zudem wachse der jetzt schon größte Markt der Welt jährlich mit zweistelligen ...