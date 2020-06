Bereits unsere letzte Kommentierung zum Kakao überschrieben wir am 27.05. mit „Preis noch ohne Dynamik“. Seitdem Kakao im März / April im Bereich von 2.200 / 2.250 US-Dollar einen Boden ausbilden konnte, stellte sich noch keine signifikante Aufwärtsdynamik ein. Bisherige Vorstöße auf der Oberseite schafften es nicht über die Marke von 2.500 US-Dollar.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Die wichtige Unterstützung um 2.250 US-Dollar geriet zuletzt nicht mehr in Gefahr. Auf der Oberseite konnte der Kakaopreis kurzzeitig sogar wichtige Akzente setzen, als er über die 2.400 US-Dollar ausbrechen konnte. Doch bereits der nächste Widerstand bei 2.500 US-Dollar limitierte den Vorstoß. Dabei wäre ein Vorstoß über die 2.500er Marke eminent wichtig gewesen, verläuft hier doch auch die 200-Tage-Linie. Ein Ausbruch über die 2.500 US-Dollar hätte womöglich sogar einen richtungsweisenden Charakter gehabt. Doch es kam anders. Damit sind im Wesentlichen auch die kurzfristig relevanten Zonen benannt. Auf der Oberseite muss es über die 2.400 / 2.500 US-Dollar gehen, um hier für frischen Wind zu sorgen und möglicherweise noch einmal die 2.600 US-Dollar oder gar 2.700 US-Dollar als potentielle Ziele anzusteuern. Auf der Unterseite sollte es tunlichst nicht mehr unter die 2.250 US-Dollar gehen, anderenfalls würde der Bereich um 2.100 US-Dollar als nächste Unterstützung in den Fokus geraten.“

Der Bereich 2.400 / 2.500 US-Dollar inkl. der in diesem Bereich verlaufenden 200-Tage-Linie erweist sich bislang als festsitzender Deckel. Offenkundig hat sich der Markt fürs Erste in dieser Handelsspanne (2.200 bis 2.500 US-Dollar) eingerichtet. Auch das aktuelle Quartalsbulletin International Cocoa Organization (ICCO) von Ende Mai vermochte es nicht, dem Markt frische Impulse zu verleihen und den Kakaopreis aus seiner „Komfortzone“ zu holen.

Die ICCO erwartet für das Erntejahr (von Oktober bis September) 2019 / 2020 in seiner Prognose im Vergleich zu 2018 / 2019 zwar weiterhin sinkende Lagerendbestände, doch ist der prognostizierte Rückgang im Mai-Bulletin deutlich weniger stark ausgeprägt als noch im Februar-Bulletin. Kurzum: Die Zahlen waren nicht dazu angetan, entscheidende Vorstöße zu initiieren.

Wie lange die Seitwärtsbewegung jedoch noch Bestand haben wird, bleibt abzuwarten. Zuletzt verlegte sich das Handelsgeschehen trotzdem in Richtung Oberseite; also in Richtung 2.500 US-Dollar. Ein dynamischer Vorstoß über die 2.500 US-Dollar könnte zu einer Ausdehnung der Bewegung auf 2.600 / 2.700 US-Dollar führen. Auf der Unterseite gilt weiterhin: Unter die 2.200 US-Dollar darf es nicht gehen.