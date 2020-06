× Artikel versenden

"Maßanzug unter den Weiterbildungsangeboten" | 6 Fragen an die KCU mind factory

Wie die von Günther Ritzinger gegründete KCU mit der neu lancierten "KCU mind factory" für frischen Wind am Markt für Weiterbildungsangebote sorgen möchte und welche Rolle dabei der Dachfondsmanager Stefan Ferstl spielt, konnte e-fundresearch.com in einem Interview in Erfahrung bringen.





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.