Wir sind seit dem 02.06. Long im Markt und haben zur Gewinnsicherung rechtzeitig am 08.06. eine erste Teilposition im Gewinn verkauft:

Wichtig bleibt, dass sich der Markt über 26011 Punkten hält, um hier nicht einen größeren Umweg auszubauen. Für den heutigen Tag steht somit erst einmal eine Gegenbewegung an, bevor der Markt sich wieder stabilisiert und die hinterlegte Aufwärtsbewegung weiter vorantreibt.

Wir werden diese Gegenbewegung dazu nutzen, um weitere Longpositionierungen zu hinterlegen und sehen den Markt anschließend Notierungen im Bereich von 29660 Punkten anlaufen.

Primärerwartung bleibt jedoch eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 29660 Punkte, um den laufenden Impuls abzuschließen. Sobald wir wieder einsteigen oder weitere Teilverkäufe vornehmen verschicken wir eine Kurznachricht per Mail an unseren Verteiler.

