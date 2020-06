Die Krise in der Luftfahrt ist auch für Airbus problematisch. Der Branchenverband IATA rechnet damit, dass die Branche in diesem Jahr einen Verlust von 84 Milliarden Euro machen wird. 2021 soll das Minus bei 15 Milliarden Euro liegen.Nach Angaben von IATA soll es im laufenden Jahr etwa 960 Auslieferungen von Flugzeugen geben. Am Jahresanfang lag der Wert noch 40 Prozent höher. Die Auslieferungsentwicklung dürfte auch 2021 ...