Michael Söhlke wird neuer Chief Financial Officer von Semper idem Underberg. Söhlke tritt seinen Posten am 1. Juli an. Er folgt auf Ralf Brinkhoff. Dieser will sich neuen Herausforderungen stellen. Der Abschied von Brinkhoff erfolgt im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat und dem Vorstand. Brinkhoff war seit 2012 in dieser Position für Semper idem Underberg tätig.Söhlke hat zuletzt bei der MediaMarktSaturn Retail Group ...