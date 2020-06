Publity Aktie vor Kaufsignal? CEO Thomas Olek exklusiv bei IR-Call!

Bei der publity Aktie findet sich aktuell eine interessante charttechnische Ausgangslage. Der Immobilien-Titel hat sich in den vergangenen Wochen deutlich vom Corona-Crashtief bei 26,55 Euro erholen können und hat bereits große Teile dieser Abwärtsbewegung wieder kompensiert. Aktuell notiert der Titel an der Marke von 36 Euro und damit an einer wichtigen charttechnischen Signalzone. Ein Ausbruch über diese Zone, die sich bei ...