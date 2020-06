Die Lufthansa erhält in der Krise staatliche Unterstützung. Es gibt Kredite und eine Kapitalerhöhung. Die Analysten der UBS lassen dies in ihr Modell einfließen.Sie rechnen für 2020 mit einem Rückgang der Verkehrszahlen um 74 Prozent, 2021 soll es ein Plus von 85 Prozent geben. Bis man auf die Werte von 2019 kommt, wird es lange dauern. Selbst 2024 soll man das damalige Niveau aus Sicht der Experten erst zu 78 Prozent ...