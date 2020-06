FRANKFURT (dpa-AFX) - Wie so oft vor Sitzungen der US-Notenbank Fed haben sich die Anleger auch an diesem Mittwoch wieder zurückgehalten. Der Dax notierte am Nachmittag prozentual unverändert auf 12 617,99 Punkten.

Bis Wochenbeginn war der Dax in nur elf Tagen ohne größeren Stopp um fast 19 Prozent nach oben gerannt, bevor am Dienstag Anleger Gewinne mitnahmen. Der Kampf zwischen den Pessimisten am Markt und den Optimisten werde nun intensiver, betonte Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Für diejenigen, die am Anfang der Kurs-Rally gekauft haben, ist das aktuelle Kursniveau eine gute Verkaufsgelegenheit."