Eine neue Trader-Ära: Nullzinsen jetzt auch in den USA

Die Ära fallender Zinsen hat zur Zeit der Medici im alten Florenz begonnen und hält bis heute an. Auch wenn der damalige Feudalismus nicht mit dem heutigen Kapitalismus vergleichbar ist und der Zins eine andere Funktion hat als damals ist dies eine bezeichnende Entwicklung, die von Karl Marx, Joseph Schopenhauer und John Maynard Keynes auf unterschiedliche Weise vorhergesagt wurde und wo jeder der drei Herren zu unterschiedlichen Prognosen über die Zukunft gelangt.

Wir scheinen in einer Ära angelangt zu sein in der die Menschen von einer Kaufunlust befallen zu sein scheinen, die sich auch durch das Absenken des Zinses durch die Zentralbanken und durch Strafzinsen auf Girokonten nicht ändern lässt. Seit der Großen Finanzkrise vor elf Jahren zeichnen sich in vielen Sektoren der Wirtschaft Erscheinungen der Stagnation ab.

Die Weltwirtschaft ist nicht mehr in der Lage, zusätzliches hohes Umsatzwachstum zu generieren, ohne dass die Zentralbanken stützend nachhelfen und die Regierungen immer neue Schulden machen müssen, um den fehlenden Konsum der Bürger abzufangen. Der Grenznutzen zusätzlicher Schulden auf das Wachstum sinkt dabei immer weiter. Die Schuldenorgie muss immer größer werden, um noch einen Effekt zu haben.