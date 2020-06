Der Arca Oil Index legte in den letzten Handelstagen kräftig zu und profitierte hierbei von einer optimistischen Stimmung an den Aktienmärkten und der Erholung der Ölpreise. So hat sich im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 24.05. einiges getan. Damals überschrieben wir die Kommentierung noch mit „Index vor der Entscheidung“. Mittlerweile ist diese Entscheidung gefallen…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit testete der Index erneut den Bereich von 700 Punkten, konnte diesen erfolgreich verteidigen und kehrte rasch zur 800er Marke zurück. Dass es dem Index auch in den letzten Handelstagen nicht gelang, die Hürde von 800 Punkten entscheidend zu überwinden, hat deren Relevanz noch einmal deutlich erhöht. Möglicherweise staut sich auch Bewegungspotential auf. Insofern sollte es nicht überraschen, wenn ein Vorstoß über die 800 Punkte rasch an Dynamik gewinnen sollte und dann die 870er Marke zügig erreicht werden kann. Ob es dem Arca Oil Index jedoch in dem schwierigen Marktumfeld überhaupt kurzfristig gelingen wird, den Deckel bei 800 Punkten zu heben, ist die große Frage. Auf der Unterseite gilt unverändert: Unter die 700 US-Dollar darf es nicht gehen, anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden.“

Es war ein zähes Ringen, das damals zu beobachten war und sich in der Folgezeit auch noch etwas fortsetzte. Letztendlich gelang es dem Index aber, die Hürde bei 800 Punkten zu überspringen und sich den Weg auf der Oberseite freizukämpfen. Der Vorstoß gewann rasch an Dynamik. Das erste wichtige Etappenziel bei 870 Punkten wurde zügig erreicht. Der Index lief weiter und drang in die Zone 900 / 1.000 Punkte ein. Ein Ausbruch über die psychologisch relevante 1.000er Marke blieb ihm zunächst jedoch verwehrt. Über diese muss er aber, um seinen Vorstoß auf der Oberseite „zu krönen“.

Um die Bodenbildung entscheidend voranzubringen, muss es aber noch weiter gehen. Das rettende Ufer stellt unserer Meinung nach der Bereich 1.100 / 1.145 US-Dollar dar. Nach dem veritablen Zwischensprint sollte eine temporäre Verschnaufpause nicht überraschen; nur zurück unter die 800er Marke sollte es hierbei nicht mehr gehen. Anderenfalls muss die Lage noch einmal neu bewertet werden.