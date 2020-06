Wahrscheinlich noch länger "Hebel Long"

Seit dem vergangenen Donnerstag sind wir in unseren beiden wikifolios „Hebel Long“ positioniert. Und daran wird sich im „Normalfall“ so schnell auch nichts ändern.

Nachdem wir am Mittwochmittag an dieser Stelle noch geschrieben hatten, dass eine Veränderung der Positionierung am Folgetag anstehen könnte, wurde genau dieses Szenario wenige Stunden später zur Gewissheit. Der DAX beendete den Handelstag bei knapp 12500 Punkten und kletterte damit nicht nur über die 260 Tage-Linie, sondern sorgte auch für einen Trendwechsel bei diesem Gleitenden Durchschnitt sowie der 65 Tage-Linie. Damit stieg der GDL-Indikator mit einem Schlag von einem auf vier Punkte. In Kombination mit dem schon länger in der „Kaufzone“ notierenden Euwax Sentiment sprang das Investitions-Signal auf „Hebel Long“.