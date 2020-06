Vier neue Allzeithochs und drei Tage ohne Kurse

Es ist eines der Grundprobleme, mit denen man als Trader und auch als Investor bei wikifolio.com leben muss: Weil Lang & Schwarz der einzige Handelspartner der Social Trading-Plattform ist, besteht eine extreme Abhängigkeit von dem Broker. Sobald dort für ein Wertpapier – aus welchen Gründen auch immer – keine aktuellen Kurse gestellt werden, ist automatisch das gesamte wikifolio vom Handel ausgesetzt. Ganz egal, wie hoch oder niedrig der Wert in dem Depot gewichtet ist. Bei dem wikifolio Earnings Per Share Surprise Trader von Christian Nüchter gab es in der vergangenen Woche genau dieses Problem, weil die Aktie von Spartan Motors nicht mehr handelbar war. Hintergrund war eine Umbenennung der Firma in The Shyft Group. Weil durch die Kursaussetzung bei dieser Aktie das wikifolio nicht mehr handelbar war, gab es auch für unser Dachwikifolio drei lange Tage keine aktuellen Notierungen. Das ist immer ärgerlich, aber leider nicht zu ändern.

Viel passiert ist in dieser Phase bei unserem Dachwikifolio aber ohnehin nicht. Auf Wochensicht gab es ein Minus von 0,4%. Der DAX hingegen konnte um 1,0% zulegen und seinen Rückstand seit dem Start vor 4 ½ Jahren auf nunmehr 3,4 Prozentpunkte verkürzen. Bei den einzelnen Depotwerten hielten die die Kursausschläge ebenfalls in Grenzen. Top-Performer mit einem Plus von 1,6% war das wikifolio Spezialwerte von Thomas Dittmer. Auf der Verliererseite gab es mit den wikifolios German Top Momentum und All in One zwei Depotwerte, deren Minus gut 3% betrug.

Erfreulich ist, dass es mit den wikifolios Szew Grundinvestment von Simon Weishar, Carpe diem Aktientrading von Dirk Middendorf, TREND-SURFER von Torsten Maus und High-Tech Stock-Picking von Stefan Waldhauser gleich vier Depotwerte geschafft haben, ein Allzeit-Hoch zu markieren.



