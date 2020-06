NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch vor geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed gestiegen. In allen Laufzeitbereichen fielen die Renditen.

Die Inflation ist in den USA weiter auf dem Rückzug. Die Verbraucherpreise stiegen im Mai im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Prozent. Im April hatte die Inflationsrate 0,3 Prozent betragen. Analysten hatten für Mai im Schnitt ebenfalls 0,3 Prozent erwartet. Die sehr schwache Inflation räumt der Fed Spielraum für eine mögliche noch weitergehende Lockerung der Geldpolitik ein.